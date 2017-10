Pedrógão Grande

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje em Coimbra que a grande responsabilidade do Governo "é dar execução àquilo que são as recomendações" da comissão técnica independente.

António Costa reagia às declarações proferidas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que disse hoje, em Pedrógão Grande, que Portugal aguarda "com legítima expectativa as consequências que o Governo irá retirar" do incêndio na região Centro no qual morreram 64 pessoas.

Para o primeiro-ministro, o Presidente da República "reiterou aquilo que o Governo tem dito: de que é fundamental retirarmos agora todas as ilações que há a retirar do relatório da comissão técnica independente".