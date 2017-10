OE2018

A despesa do Ministério da Cultura financiada por receitas gerais, que abrange o orçamento de organismos do setor, como a Direção Geral das Artes, a Biblioteca Nacional e direções regionais, tem garantidos 118 milhões de euros, em 2018.

O valor está previsto na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, entregue na sexta-feira no parlamento, e faz parte de um total de 308,2 milhões de euros de despesa do Ministério da Cultura, a ser financiada por transferências do Estado, sobretudo com origem nos impostos.

De acordo com os mapas do Orçamento de Receitas Gerais do Ministério da Cultura, hoje conhecidos, os 308 milhões de euros previstos para este departamento incluem ainda 190 milhões destinados à comunicação social, envolvendo a comunicação regional (quatro milhões) e a RTP, que garante a disponibilidade de 186,2 milhões, cerca de 60% do total, para 2018.