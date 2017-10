Pedrógão Grande

A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) disse hoje estar "plenamente de acordo" com o Presidente da República quanto às consequências que cabe ao Governo retirar do fogo florestal na região em que morreram 64 pessoas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "foi sensível às palavras" das vítimas e seus familiares, declarou à agência Lusa Nádia Piazza, presidente da AVIPG.

"Portugal aguarda com legítima expectativa as consequências que o Governo irá retirar de uma tragédia sem precedentes na nossa história democrática", afirmou o chefe de Estado, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.