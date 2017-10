OE2018

O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, considerou hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2018 fica "muito aquém" daquilo que a entidade que representa os patrões desejava relativamente aos estímulos dados às empresas.

"Numa palavra eu diria que sabe a pouco", reagiu à Lusa o responsável, no dia seguinte ao Governo ter entregue no parlamento a sua proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), lamentando que a grande maioria das 14 propostas apresentadas pela CIP não tenha tido acolhimento por parte do executivo.

António Saraiva sublinhou que as propostas dos patrões assentavam em três grandes eixos: o financiamento e capitalização das empresas, a estabilidade fiscal e a qualificação de recursos humanos.