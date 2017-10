Actualidade

O ilustrador João Fazenda é o vencedor do Prémio Nacional - BIG, atribuído ao abrigo da Bienal de Ilustração de Guimarães (Big), tendo o júri destacado o "dramatismo" e os "subtis detalhes" do trabalho com que o autor concorreu.

Na página do Facebook da Big, o júri, composto por Margarida Noronha, Jorge Silva e João Paulo Cotrim, revelou-se "surpreso" com a obra a concurso de João Fazenda, salientando o facto de ser "diferente do seu registo habitual" e considera que o premiado, que receberá além da distinção um prémio monetário de 5 mil euros, é "um dos mais talentosos ilustradores da atualidade".

A Big distinguiu ainda Carolina Celas com o Prémio BIG Revelação, que tem o valor pecuniário de 1500 euros, explicando a distinção com a "elegância na composição, assente em jogo de planos, usando perspetivas pouco habituais na ilustração editorial" revelada pelas propostas da autora.