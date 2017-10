Actualidade

Cerca de 300 pessoas manifestaram-se hoje à tarde em Lisboa para protestar contra a poluição no rio Tejo e exigir que sejam tomadas "de uma vez por todas e de forma imediata" medidas para conter o problema.

"Manifestamo-nos para exigir que de uma vez por todas e de forma imediata sejam tomadas medidas", disse aos jornalistas o porta-voz do Movimento pelo Tejo - PROTEJO, Paulo Constantino, durante a manifestação "em defesa do Tejo", que decorreu entre o Cais do Sodré e o Terreiro do Paço.

Entre as medidas que devem ser tomadas de imediato estão a realização de mais fiscalizações, a identificação dos poluidores de "forma inequívoca e a revisão das licenças", além da "necessidade de revisão e suspensão das licenças de descargas de fluentes de algumas empresas que são os agentes poluidores do rio Tejo", adiantou Paulo Constantino.