OE2018

O Partido Ecologista "Os Verdes" vai propor, em sede de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), uma contribuição extraordinária sobre os lucros das indústrias da celulose, decidiu hoje o seu Conselho Nacional, em Lisboa.

"[A iniciativa] visa a criação de uma contribuição extraordinária sobre os lucros do setor das celuloses, tal como existe no setor energético, que reverterá para a plantação de espécies autóctones e de folhosas", segundo fonte ecologista.

A reunião dirigente máxima entre Convenções Nacionais do PEV também se debruçou sobre os resultados das eleições autárquicas, em que concorreu juntamente com o PCP na Coligação Democrática Unitária (CDU), deliberando que o desfecho "ficou aquém do esperado", e analisou a proposta de OE2018, julgando que a mesma "vem dar sequência às linhas de orientação" começadas em 2016.