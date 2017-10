Actualidade

O ex-primeiro-ministro José Sócrates classificou hoje, no Porto, as acusações do Ministério Público (MP) como "um lamaçal de vitupérios", mostrando-se convencido de que essa "coletânea de insultos" não vai perdurar.

"Como se pode classificar uma coletânea de insultos daquela? Talvez desta forma como já alguém dizer, como um lamaçal de vitupérios, mas ao MP não compete insultar as pessoas, compete, isso sim, apontar o dedo, mas fundamentar aquilo que tem para dizer, e infelizmente o MP não o faz", afirmou Sócrates aos jornalistas, ao final da tarde, após a sessão de apresentação do seu novo livro.

Para o ex-primeiro-ministro, "se o MP pensa que esses insultos perduram, está enganado, está equivocado", porque "a mentira não pode durar pela simples razão de que houve muita gente que assistiu a tudo, que participou e que sabe que as coisas não se passaram assim".