Actualidade

O Benfica iniciou hoje a defesa da Taça de Portugal de futebol com uma vitória sobre o Olhanense na terceira eliminatória, por 1-0, graças a um golo Gabriel Barbosa, que se estreou a marcar pelos 'encarnados'.

No Estádio Algarve, em Faro, casa emprestada do Olhanense, do Campeonato de Portugal, o avançado brasileiro marcou o único golo da partida aos 04 minutos e garantiu a presença dos do Benfica na quarta ronda, juntando-se a FC Porto e Sporting, entre outros.

Recordista de vitórias na Taça de Portugal (26), o Benfica, tetracampeão nacional, chegou a este encontro com apenas um triunfo nos seis jogos anteriores e dois nos derradeiros oito.