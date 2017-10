Actualidade

O centro do furacão Ophélia está a afastar-se dos Açores, mas continua a condicionar o estado do tempo nas ilhas de Santa Maria e de São Miguel, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que às 21:00 locais de sábado (mais uma hora em Lisboa), o centro do ciclone, designação meteorológica que engloba tempestades tropicais e furacões de categorias 1 a 5, localizava-se a 146 quilómetros a sudeste de Santa Maria, "com deslocamento para nordeste a 44 quilómetros/hora".

Embora o centro do furacão se esteja a afastar do arquipélago, este continua "a condicionar o estado do tempo" nestas duas ilhas do grupo oriental, adianta o IPMA.