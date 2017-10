Actualidade

As autoridades do Vietname elevaram hoje para 68 o número de mortos na sequência das cheias e deslizamentos de terras provocados por uma depressão tropical que atingiu, esta semana, a região norte e centro do país, causando fortes chuvas.

Existem ainda pelo menos 32 feridos e 34 desaparecidos, segundo a Autoridade de Gestão de Desastres do Vietname.

A intempérie provocou danos em infraestruturas e estragos colheitas, causando ainda a morte de mais de 230 mil animais nas regiões do centro e norte do Vietname.