Incêndios

Mais de 200 operacionais combatiam hoje de madrugada três fogos nos distritos de Viseu, Viana do Castelo e Braga, de acordo com a Proteção Civil.

Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 05:00, o incêndio, que deflagrou às 23:00 de sábado, no concelho de Cinfães, no distrito de Viseu, mobilizava 76 operacionais e 23 viaturas no combate a duas frentes.

Já no concelho de Monção, no distrito de Viana do Castelo, 71 homens apoiados por 22 meios terrestres combatiam as chamas que também lavravam em duas frentes e levaram ainda ao corte da Estrada Municipal de Longos Vales para Merufe.