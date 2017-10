Actualidade

As assembleias de voto abriram hoje para as legislativas na Áustria que deverão fazer do conservador Sebastian Kurz o seu chanceler mais jovem de sempre e abrir caminho a um regresso da extrema-direita ao governo.

Cerca de 6,4 milhões de eleitores são chamados a ir às urnas até às 17:00 (16:00 em Lisboa) para eleger os seus deputados.

Todas as sondagens apontam para uma vitória do ÖVP (direita), liderado por Sebastian Kurz. O atual ministro dos Negócios Estrangeiros austríaco, de apenas 31 anos, deverá ser o próximo chanceler. No entanto, o seu partido não terá maioria absoluta, e o único parceiro de coligação viável será o FPÖ (extrema-direita).