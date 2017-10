Actualidade

O português Miguel Oliveira (KTM) foi hoje sétimo classificado no Grande Prémio do Japão de Moto2, 15.ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade, ganha pelo espanhol Alex Marquez (Kalex).

Alex Marquez impôs-se ao compatriota Xavi Vierge (Tech 3) e ao malaio Hafizh Syahrin (Kalex) que foram segundo e terceiro, respetivamente, após uma corrida reduzida de 23 para 15 voltas devido a atrasos no circuito de Motegi.

O português ocupa o quarto lugar no Mundial da classe intermédia, a 90 pontos do líder, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), que hoje foi oitavo, enquanto o segundo classificado do campeonato, o suíço Thomas Luthi, que conta com 66 pontos de vantagem sobre Oliveira, terminou a corrida no 11.º posto. Alex Marquez surge agora em terceiro lugar no Mundial, com mais 14 pontos do que o piloto de Almada.