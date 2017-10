Actualidade

As autoridades do Bangladesh elevaram hoje para 34 o número de mortos na sequência do naufrágio, ocorrido há uma semana, de um bote que transportava refugiados da minoria rohingya procedentes da Birmânia, após a descoberta de três corpos.

Os três corpos foram encontrados na noite de sábado por moradores da localidade de Shah Porir Dwip, na golfo de Bengala, onde o barco se afundou no domingo passado, disse hoje Main Uddin, chefe da polícia em Teknaf, no sudeste do Bangladesh, à agência de notícias espanhola Efe.

"O total de mortos ascende agora a 34", entre os quais figuram pelo menos 18 menores, indicou o mesmo responsável.