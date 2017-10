Actualidade

Os confrontos armados que estalaram na Colômbia na sequência de manifestações por parte de produtores de coca, que fez seis mortos no início do mês, originou aproximadamente 1.500 deslocados, informou no sábado a Organização das Nações Unidas (ONU).

"Desde 06 de outubro registam-se confrontos entre grupos armados não identificados perto do município de Tumaco (...), que disputam o controlo do território", indicou o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitárias (OCHA) das Nações Unidas em comunicado.

Estes confrontos armados "resultaram no deslocamento de pelo menos 1.500 pessoas (258 famílias)", especifica a agência na mesma nota oficial.