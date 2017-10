Actualidade

O sinal 8 de tufão continuava içado hoje a meio da tarde em Macau, com a proteção civil a contabilizar 44 incidentes, maioritariamente queda de objetos, e sem registos de danos pessoais.

De acordo com o 'site' dos Serviços Meteorológicos e Geológicos (SMG) do território, o tufão Khanun encontrava-se às 16:00 (09:00 em Lisboa) a cerca de 180 quilómetros a sudoeste de Macau e encaminhava-se para a província chinesa de Leizhou, na província de Guangdong, adjacente ao território.

O sinal 8, hasteado às 10:00, deverá continuar içado durante o resto do dia, prevendo-se uma intensificação do vento nas próximas horas, indicaram. De acordo com as últimas previsões, a probabilidade de vir a ser emitido o sinal 9 é muito baixa.