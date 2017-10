Actualidade

O papa Francisco proclamou hoje como santo o sacerdote português Ambrósio Francisco Ferro, morto no Brasil em 03 de outubro de 1645 durante perseguições anticatólicas, por tropas holandesas, anunciou a Agência Ecclesia.

A fórmula de canonização foi proclamada em latim no início da missa celebrada na Praça de São Pedro, Vaticano, perante milhares de pessoas, adianta a Ecclesia.

O novo santo faz parte do grupo dos chamados "protomártires do Brasil", que foram mortos no atual território da Arquidiocese de Natal, então sob jurisdição portuguesa.