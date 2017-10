Actualidade

O tenista suíço Roger Federer, segundo do 'ranking' mundial, conquistou hoje o Masters 1000 de Xangai, na China, ao derrotar na final o espanhol Rafal Nadal, líder da hierarquia, em dois 'sets'.

Numa final em que venceu com maior facilidade do que a esperada, Federer assegurou o seu sexto título da temporada, ao vencer com parciais de 6-4 e 6-3, em apenas 1:12 horas.

No 38.º duelo entre os dois jogadores, com vantagem ainda para Nadal por 23-15, Federer esteve sempre por cima, chegando ao seu 27.º título em 'masters' 1000, nos quais conta 350 vitórias, enquanto Nadal, que tem 343 vitórias, reparte com o sérvio Novak Djokovic o recorde de títulos nesta categoria, com 30.