Actualidade

A menos de 24 horas para o fim do prazo para responder ao governo espanhol, o presidente catalão indicou que as suas próximas decisões serão baseadas nos valores da paz e da firmeza democrática perante "a baixeza do franquismo".

Charles Puigdemont e todo o governo catalão depositaram hoje de manhã uma coroa de flores no túmulo do antigo presidente da Generalitat (governo catalão) republicana, Lluís Companys, no 77º aniversário da sua morte.

De acordo com o atual presidente, Companys foi vítima "de uma luta muito desigual entre a legitimidade democrática das instituições catalãs e a baixeza do fascismo", que o condenou à morte "em nome da ordem e legalidade estabelecida" naquele momento.