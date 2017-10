Actualidade

O governo do Iraque e as autoridades autónomas do Curdistão prolongaram de hoje até segunda-feira o prazo para resolver a situação da cidade disputada de Kirkuk, em torno da qual estão forças de ambas as partes.

Ao final da manhã, o presidente da região autónoma do Curdistão, Massud Barzani, reuniu-se com o presidente do Iraque, o também curdo Fuad Massum, numa tentativa de acalmar a tensão, depois de, de madrugada, ter chegado ao fim o ultimato de 48 horas dado pelo primeiro-ministro do Iraque, Haidar al-Abadi, aos curdos para entregarem Kirkuk.

Paralelamente, dirigentes do Partido Democrático do Curdistão (PDK), de Barzani, e da União Patriótica do Curdistão (UPK), de Massum, reuniram-se em Dukan, na província curda de Suleimanyah.