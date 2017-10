OE2018

O presidente do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) classifica o Orçamento do Estado para 2018 de "profunda desilusão" e espera que, em sede da especialidade, PS, BE, PCP e o CDS-PP emendem as "anomalias".

"O Orçamento do Estado para 2018 [OE2018] em nada satisfaz as pretensões da Madeira, é uma profunda desilusão para a Região porque não contempla as expectativas deixadas pelo primeiro-ministro, António Costa, aquando uma visita ao arquipélago", disse.

Jaime Filipe Ramos recorda a promessa que os 50% da construção do novo hospital do Funchal [estimado em 340 milhões de euros] estariam consagrados no OE2018.