Incêndios

Pelo menos sete estradas nacionais e municipais do norte e centro do país estavam hoje cortadas às 14:30 devido a incêndios, disse fonte da GNR à Lusa.

De acordo com a mesma fonte, em Viana do Castelo, entre Troviscoso e Bela, no concelho de Monção, está cortada totalmente por um incêndio a Estrada Nacional (EN) 202.

No distrito do Porto está cortada a EN 207 na Grela, no concelho de Santo Tirso, e em Braga está cortada a EN 103 em Santa Lucrécia de Algeriz.