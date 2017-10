Incêndios

O plano municipal de proteção civil de Monção foi ativado às 13:30 de hoje devido ao incêndio que está a arder "com muita intensidade" daquele concelho do distrito de Viana do Castelo, avançou a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Patrícia Gaspar, adjunta do comando nacional da ANPC, disse à agência Lusa que este fogo, que começou às 20:21 de sábado na localidade de Merufe, está "muito complicado" e "muito ativo".

Segundo Patrícia Gaspar, a localidade de Bela é a que apresenta "maior risco", estando a ser retiradas as pessoas mais expostas ao incêndio, mas ainda não foi evacuada esta aldeia.