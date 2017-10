Actualidade

O queniano Ishhimael Chemtam venceu hoje a Maratona de Lisboa, ao terminar a prova com o tempo de 2:10.51 horas, superando El Hassan Elabassi, do Barhain, segundo, enquanto Bruno Paixão foi o melhor português, no sétimo lugar.

Bruno Paixão foi o melhor português, terminando na sétima posição, com a marca de 2:26.24 horas, mais de 15 minutos depois do vencedor.

Na competição feminina, voltou a imperar a queniana Sarah Chepchirchir, com o tempo de 2:27.57 horas, atleta que apenas sofreu a concorrência da etíope Afera Godfay Berha, segunda com 2:28.48 horas, tendo Doroteia Peixoto sido a melhor lusa, ao termionar no quarto lugar com 2:40.02.