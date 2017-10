Actualidade

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SGM) de Macau baixaram hoje às 21:00 (14:00 em Lisboa) o sinal 8 de tufão para 3, à medida que o Khanun se afasta do território.

O tufão Khanun situa-se agora a cerca de 250 quilómetros a sudoeste de Macau e a afastar-se gradualmente do território em direção em Leizhou, na província chinesa de Guangdong, adjacente ao território, de acordo com o 'site' dos SMG.

O aviso de 'storm surge' [subida do nível das águas] de grau 1 (amarelo) vai continuar, dado que a maré ainda pode atingir um nível igual ou inferior a meio metro acima do pavimento na zona do Porto Interior.