Síria

Mais de 3.000 civis fugiram de Raqa, norte da Síria, no sábado, permanecendo apenas na cidade cercada as famílias dos combatentes do grupo extremista Estado Islâmico, anunciou hoje um porta-voz das forças sírias que combatem os 'jihadistas'.

"Mais de 3.000 civis fugiram no sábado graças ao acordo [para a evacuação do antigo bastião dos 'jihadistas'] e foram para zonas controladas pelas Forças Sírias Democráticas (FSD)", disse Talal Sello, um dos porta-vozes das FSD, uma aliança de combatentes árabes e curdos.

"Já não há civis que possam usar como escudos humanos [...] Já só há 250 a 300 terroristas estrangeiros que recusaram o acordo e decidiram combater até ao fim [...] e familiares de alguns desses combatentes", acrescentou.