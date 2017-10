Incêndios

O coordenador operacional municipal de Melgaço, Luís Matos disse hoje à agência Lusa que, por precaução, foi decidida a evacuação do lugar de Lobiô Roussas devido ao incêndio que deflagrou hoje de manhã em zona de mato.

De acordo com aquele responsável "o incêndio deflagrou cerca das 11:28 no lugar de Cavaleiro Alvo, freguesia e São Paio e foi potenciado pelas altas temperaturas e vento forte que se fazem sentir para a aldeia vizinha de Lobiô Roussas".

Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 15:41, o incêndio, que deflagrou às 11:28, no concelho de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, mobilizava 21 operacionais, oito viaturas dos bombeiros voluntários e sapadores florestais locais.