Actualidade

O ataque com um camião armadilhado perpetrado no sábado na capital da Somália, Mogadíscio, fez pelo menos 231 mortos e 275 feridos, o que faz dele o mais grave atentado de sempre no país.

O novo balanço foi avançado pelo senador Abshir Abdi Ahmed, que disse ter recolhido a informação junto de médicos de hospitais que visitou hoje.

Muitos cadáveres estão nas morgues dos hospitais por identificar e muitos feridos apresentam queimaduras graves.