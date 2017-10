Actualidade

O Partido Social-Democrata alemão, SPD, venceu as eleições regionais de hoje na Baixa-Saxónia (noroeste) com 37% a 37,5% dos votos, seguido da União Democrata-Cristã (CDU) da chanceler Angela Merkel, com 35%, segundo sondagens à boca das urnas.

As sondagens, difundidas pelas televisões públicas ZDF e ARD, após o fecho das urnas, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), colocam os Verdes em terceiro lugar, com 8%, e o Partido Liberal (FDP) em quarto, com 7,5%.

Os estudos apontam por outro lado para que a extrema-direita da Alternativa para a Alemanha (AfD) entre pela primeira vez no parlamento daquele estado federado, com 5,5%.