Actualidade

O Leixões, da II Liga, eliminou hoje o Tondela na terceira ronda da Taça de Portugal de futebol, ao vencer em casa, por 3-2, após prolongamento, depois do empate a dois no final dos 90 minutos.

No Estádio do Mar, em Matosinhos, um golo de Bruno Lamas, aos 95 minutos, qualificou a equipa do escalão secundário, que jogou desde os 53 minutos em superioridade numérica, por expulsão de Ricardo Costa, central da equipa da I Liga.

Antes, o Tondela adiantou-se no marcador com golos de Pedro Nuno (14 minutos) e Murillo (47), mas depois o Leixões igualou com tentos de Breitner (70), de livre direto, e de Kukula (84), que forçou o prolongamento.