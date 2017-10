Incêndios

O secretário de Estado da Administração Interna considerou que os incêndios florestais registados hoje têm origem criminosa, uma vez que as áreas que estão a arder são aquelas onde há pastorícia.

"As áreas onde há pastorícia estão todas a arder. Isto não é por acaso", disse Jorge Gomes, que está em Arouca, onde está situado o posto de comando do incêndio de Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, à agência Lusa.

Questionado se considerava que os incêndios de hoje tinham origem criminosa, o secretário de Estado respondeu: "Sim".