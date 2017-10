Incêndios

O incêndio que começou hoje na Lousã e alastrou a Vila Nova de Poiares destruiu pelo menos três casas, uma delas de primeira habitação, disse o presidente da Câmara Municipal à agência Lusa.

Além da habitação de uma família de emigrantes, na aldeia do Forcado, no limite dos dois municípios do distrito de Coimbra, o fogo queimou duas casas de segunda residência, no concelho de Poiares, adiantou o autarca João Miguel Henriques.

Cerca das 17:00, afirmou, o incêndio estava "completamente descontrolado" e progredia em direção ao concelho vizinho de Penacova, em cujo território já lavrava a essa hora, designadamente na zona da Serra da Atalhada.