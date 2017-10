Incêndios

A vice-presidente da Câmara de Monção, Conceição Soares, afirmou hoje à Lusa que o incêndio que deflagrou, no sábado, às 20:21, lavram "fora de controlo e já atingem nove freguesias" daquele concelho do distrito de Viana do Castelo.

"São muitos focos de incêndio. Estamos a fazer os possíveis e os impossíveis mas, nesta fase, não estamos sequer preocupados em controlar o incêndio. A nossa prioridade é salvar pessoas e bens. As chamas estão incontroláveis", disse Conceição Soares.

A responsável, que se encontra a acompanhar a situação no posto de comando da Autoridade Nacional da Proteção Civil, estacionado na freguesia de Longos Vales afirmou que "alguns núcleos urbanos das freguesias afetadas estão rodeados de focos de incêndio".