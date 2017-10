Incêndios

A localidade de Praia da Vieira, na Marinha Grande, está a ser evacuada desde 17:30, na sequência de ordem emitida pela GNR, disse à agência Lusa uma moradora da freguesia.

As pessoas apenas podem deslocar-se para a Praia do Pedrógão, já no concelho de Leiria, acrescentou a mesma moradora.

Na Praia do Pedrógão, há dezenas de carros estacionados.