Incêndios

Cerca de duas dezenas de grandes incêndios estavam ativos no país pelas 19:30, mobilizando quase 2.500 operacionais, 730 meios terrestres e três meios aéreos, de acordo com a Autoridade da Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Segundo os dados da página oficial da ANPC às 19:15, o incêndio que mais operacionais mobilizava era o da Lousã, no distrito de Coimbra, que mais de 10 horas depois de ter deflagrado, tinha ainda duas frentes ativas. Eram 498 operacionais, 136 meios terrestres e um helicóptero que combatiam este fogo.

Seguia-se depois o fogo de Seia, no distrito da Guarda, que teve início às 06:00 de hoje no Sabugueiro, e que tinha quatro frentes ativas. Eram 306 os operacionais que tentavam apagar as chamas, apoiados por 93 veículos e um helicóptero. O incêndio obrigou ao corte da EN17.