Incêndios

A Câmara de Oliveira do Hospital ativou ao fim da tarde de hoje o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil devido aos "vários fogos" que lavram no concelho, disse uma fonte da autarquia à agência Lusa.

"Isto está muito trágico", afirmou a fonte do gabinete do presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino.

O concelho de Oliveira do Hospital, no interior do distrito de Coimbra, "está todo a arder", referiu.