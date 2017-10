Actualidade

Uma unidade hoteleira do Grupo Visabeira, situada junto à Barragem da Aguieira, no concelho de Mortágua, encontrava-se há pouco mais de uma hora cercada por um incêndio, informou o diretor das Relações Públicas do Grupo Visabeira, José Arimateia.

Em declarações à Agência Lusa, José Arimateia explicou que eram 19:20 quando esteve, pela última vez, em contacto com o Montebelo Aguieira Lake Resort.

"As últimas informações que temos é que estavam cercados pelo incêndio e que havia muito fumo. As pessoas refugiaram-se na zona do multiusos", referiu.