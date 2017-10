Actualidade

A Oliveirense conquistou hoje a Taça Continental de hóquei em patins, ao derrotar os espanhóis do Réus, por 7-4, numa reedição da final de maio da Liga Europeia, então favorável aos catalães.

Em Viareggio, Itália, a equipa portuguesa impôs-se na final com golos de João Souto (06 e 28), Jepi Selva (16), Pablo Cancela (23), Ricardo Barreiros (26) e Pedro Moreira (33 e 38) enquanto Albert Casanovas (13, 27 e 35) e Alex Rodríguez (32) marcaram para o Réus.

A Taça Continental foi disputada pela primeira vez em regime de 'final-four', com os finalistas da Liga Europeia e os finalistas da Taça CERS, neste caso Óquei de Barcelos e os anfitriões do Viareggio, que no sábado foram batidos por Oliveirense e Réus, respetivamente.