O candidato à liderança do PSD Rui Rio negou hoje ter defendido um governo de Bloco Central com o PS, mas reiterou a importância de pactos de regime que coloquem "o interesse do país à frente dos interesses dos partidos".

Em entrevista à TVI, o antigo autarca do Porto procurou desmontar algumas das ideias que diz serem erradamente atribuídas à sua candidatura, como essa defesa do Bloco Central ou críticas ao legado do atual presidente do PSD, Pedro Passos Coelho.

"Quando é que eu, enquanto militante do PSD, fiz uma crítica pública ao dr. Pedro Passos Coelho?", questionou.