A Académica qualificou-se hoje para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao derrotar em casa o Paços de Ferreira, por 2-1, após prolongamento, num jogo com mais de três horas, devido às interrupções motivadas por falhas na iluminação.

André Leão inaugurou o marcador a favor dos visitantes, no período de compensação da primeira parte (45+7), enquanto Nelson Pedroso marcou nos descontos da segunda metade (90+11), e forçou o prolongamento. No tempo extra, a equipa de Coimbra, atualmente na II Liga e vencedora de duas edições da Taça de Portugal, assegurou a vitória com um golo de Marinho, aos 109 minutos.

Após um jogo que se prolongou por cerca de três horas e um quarto devido às sucessivas paragens, o Paços de Ferreira, décimo classificado da I Liga, despede-se da Taça de Portugal na ronda que marcou a estreia dos clubes do escalão principal.