Incêndios

O parque de campismo da Praia do Pedrógão, no concelho de Leiria, foi hoje evacuado por ordem da GNR, disse um dos responsáveis daquela estrutura.

João Paulo Moura e Sá, da empresa concessionária do parque de campismo do Pedrógão e também do da Praia da Vieira (concelho da Marinha Grande, também no distrito de Leiria), disse também que a situação é complicada.

"No parque da Praia da Vieira foi pior, mas ainda não conseguimos prever os prejuízos. No Pedrógão, aparentemente o parque terá sofridos danos menores", explicou, recordando que estavam mais de 100 pessoas naquela unidade.