Incêndios

Mais de 30 incêndios de "grande complexidade" continuam hoje à noite ativos no país e estão a ser combatidos por mais de 6.000 operacionais, apoiados por 1.600 viaturas, segundo a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

No segundo 'briefing' à comunicação social de hoje, que ocorreu pelas 22:00, a adjunta de operações nacional, Patrícia Gaspar, disse que ainda estavam 108 fogos ativos e, desses, 33 eram de "importância elevada", pela sua duração, pelos meios que concentram e "pela complexidade no terreno".

Segundo a responsável, estes incêndios importantes "concentram-se nos distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo e Viseu, e estas são apenas as [ocorrências] que concentram mais meios e mais atenção por parte de todas as autoridades".