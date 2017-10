Incêndios

Os habitantes de duas localidades no concelho de Tomar foram hoje "deslocados por precaução" devido ao "fumo muito intenso" do incêndio que lavra naquela zona desde as 16:00 de hoje, disse à Lusa a presidente da autarquia.

De acordo com a presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas (PS), em declarações à Lusa, os habitantes "dos lugares de Casalinho e Vale de Castanheira foram deslocados por precaução, devido ao fumo muito intenso".

Pelas 23:00, o fogo tinha três frentes ativas. A autarca adiantou que a previsão dos bombeiros é que "duas deverão estar dominadas nas próximas horas", sendo a terceira "mais preocupante".