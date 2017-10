Incêndios

O município de Vagos disponibilizou hoje o pavilhão municipal e a Santa Casa da Misericórdia para receber eventuais desalojados na sequência dos incêndios que atingem a região.

Numa nota publicada na página do município no Facebook, lê-se que está igualmente criada uma linha de apoio, através do número 234799600.

"Quem necessitar de reportar alguma situação de emergência para evacuação deve utilizar esta linha de apoio", lê-se na nota.