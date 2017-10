Incêndios

A Portugal Telecom tem no terreno 600 técnicos e 17 unidades móveis a trabalhar para restabelecer as comunicações afetadas devido aos incêndios que lavram no país, informou fonte da empresa.

"A PT Portugal tem neste momento cerca de 600 técnicos e todas as unidades móveis [17] a assegurar as comunicações e a trabalhar no seu restabelecimento em locais onde foram afetadas", confirmou à agência Lusa fonte da empresa.

A resposta da empresa tem por base a ocorrência de falhas nas comunicações móveis reportadas em vários pontos do país.