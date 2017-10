Incêndios

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, manifestou hoje na rede social 'Facebook' o seu "profundo pesar" às famílias das vítimas dos incêndios e a sua "total solidariedade" para com os que estão a enfrentar as chamas.

"Nesta hora de grande angústia, manifesto aqui o meu profundo pesar aos familiares das vítimas dos incêndios e a minha total solidariedade com aqueles que estão a enfrentar o flagelo das chamas. Um agradecimento muito, muito forte aos bravos bombeiros portugueses", afirma Assunção Cristas no 'Facebook'.

Pelo menos três pessoas morreram no domingo, duas no concelho de Penacova e uma no concelho da Sertã, na sequência dos incêndios que lavram em várias zonas do país.