Incêndios

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que "se analise" o que aconteceu este ano em Portugal no que diz respeito aos incêndios, num dia em que continuam a lavrar fogos em várias zonas do país.

"Espero que se analise aquilo que foi todo este ano e todo este verão, que começou muito cedo, antes do verão, e que acabou muito tarde, depois do verão. Que se analise, para além dos fatores estruturais, o que pode ter explicado esta realidade para a qual muitos de nós não temos ainda uma resposta imediata", afirmou hoje Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à SIC Notícias.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, "não é possível dizer que as conclusões de Pedrógão não tenham servido para agora, porque essas conclusões no essencial estiveram prontas e entregues no dia 12" e a "tragédia" de domingo "acontece muito menos de uma semana depois".