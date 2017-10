Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai hoje a Bruxelas para tentar impulsionar as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), anunciou o porta-voz de Downing Street.

A líder conservadora reunir-se-á com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e com o negociador-chefe da União Europeia (UE) para o 'Brexit', Michel Barnier, acrescentou a mesma fonte, que assegurou que a reunião estava marcada "desde há semanas".

De acordo com o porta-voz de Downing Street, May viajará acompanhada do seu ministro para o 'Brexit', David Davis, e está previsto que a chefe do Governo britânico se encontre com outros chefes de Governo antes da cimeira de líderes comunitários, marcada para os próximos dias 19 e 20 deste mês.