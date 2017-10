Incêndios

Quase 3.700 operacionais, apoiados por 1.100 viaturas, estavam a combater, pelas 02:00 de hoje, 26 incêndios importantes, que lavram um pouco por todo o país, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

De acordo com a página oficial da ANPC, o maior é o incêndio da Lousã, distrito de Coimbra, onde 585 operacionais combatem as chamas, apoiados por 166 veículos e um meio aéreo. Este fogo deflagrou às 08:40 de sábado e pelas 02:00 tinha duas frentes ativas. Este fogo mantém interdito o trânsito no IP3, entre Santa Comba Dão e Coimbra.

Seguem-se depois os dois incêndios no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, que mais operacionais mobilizam: um total de 472 operacionais e um total de 143 veículos. Recorde-se que os dois incêndios tiveram início às 13:50 e às 14:30 de domingo em Praia da Légua e Burinhosa, ambos na freguesia de Pataias e Martingança, e hoje tinham três frentes ativas.